Sala do Empreendedor será aberta em janeiro

A Sala do Empreendedor, que tem como objetivo informar e orientar sobre a abertura, funcionamento e formalização de empresas, de forma simples e facilitada, começará a funcionar em Gramado, com um modelo inédito, a partir do dia 2 de janeiro na cidade. O lançamento da sala foi feito nesta semana pelo prefeito João Alfredo Bertolucci. As atividades serão realizadas em parceria com o Sebrae/RS, que já está treinando 15 servidores municipais que atuarão como agentes de desenvolvimento para poder atender os empreendedores.

Além do lançamento da Sala do Empreendedor, o prefeito também assinou com a entidade um convênio que integra Gramado ao Programa Cidade Empreendedora, uma iniciativa do Sebrae que integra a gestão pública e pequenos negócios em um ambiente de oportunidades, para estimular a economia local e desenvolver os municípios. "Empreender em Gramado, e em muitos municípios é difícil, por conta de amarras legais e outros procedimentos. Nós queremos, através desta iniciativa, dar a liberdade e naturalidade para que o empreendedor possa trabalhar", enfatizou Bertolucci. A Sala do Empreendedor funcionará na secretaria de Inovação e Desenvolvimento, localizada na avenida das Hortênsias, 2040, no Centro.

Gramado será um dos 30 primeiros municípios, e o primeiro município da Serra Gaúcha a assinar o termo que compreende os eixos de liderança, desburocratização, compras governamentais, educação empreendedora, além de um eixo extra, que é a inovação, conforme explicou Clara Salgado, gestora de Políticas Públicas do Sebrae.