Programa municipal deve investir R$ 2,7 milhões para reformulação de escolas

A secretaria municipal de Educação (Smed) apresentou o Programa Dedicação para o ano de 2020, em um ato realizado na Escola Castro Alves. O programa reúne as ações planejadas em conjunto com equipes diretivas e corpo docente das escolas que compõem a rede de ensino de São Leopoldo. A projeção da Smed é investir R$ 2,7 milhões em programas e projetos que envolvem desde obras até o desenvolvimento pedagógico a partir do início do ano letivo, marcado para 19 de fevereiro.

Conforme o prefeito, Ary Vanazzi, os municípios estão sendo penalizados pelo governo federal, que retirou recursos de áreas estratégicas como saúde e educação e congelou os investimentos de gastos públicos por 20 anos. "Há um esforço muito grande para manter a educação pública da qualidade necessária para a formação das nossas crianças. Para o próximo ano, vamos ampliar ao máximo as ações conforme nossa capacidade de investimento. Mesmo com todos os retrocessos que estão acontecendo São Leopoldo segue resistindo e garantindo o acesso à educação qualificada" afirmou Vanazzi.

O titular da Smed, Ricardo da Luz, disse que a atual administração tem a certeza que a educação pública dá certo. "O Programa Dedicação é uma prova disso. Nós vamos no sentido contrário do que o governo federal acredita, queremos manter os direitos dos nossos professores, professoras e estudantes. São ações que visam preparar as escolas para receber os nossos professores e alunos com a dedicação que eles merecem", enfatizou Luz.

A prefeitura de São Leopoldo vai entregar 11.045 kits de material escolar para 17 escolas. Além disso, 2.170 estudantes serão atendidos com 20 oficinas das mais diversas modalidades e reforço na alimentação escolar. O critério definido para a participação no Mais Educa é o índice de 20% de estudantes de famílias que recebem o Bolsa Família. Está prevista, também, a ampliação de oferta de vagas para crianças de 0 a 3 anos, com 100% da demanda atendida para crianças de 4 e 5 anos. Algumas das escolas do município passarão por obras de reforma e adequação, como reformulação do telhado, da parte elétrica e de seguro contra incêndio.