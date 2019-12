Unidade móvel ajudará no transporte e tratamento de animais

Uma solenidade no Paço Municipal marcou a entrega do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Veterinária (Samuvet), um veículo adaptado para o transporte de animais comunitários ou de famílias que tenham registro no Cadastro Único (CadÚnico) e que necessitam de atendimento veterinário. A chave do automóvel foi repassada pelo prefeito Leonardo Pascoal à coordenadora do Departamento de Bem-Estar Animal da secretaria municipal de Meio Ambiente (SMMA), Liciane Baretta.

Em seu pronunciamento, Pascoal enalteceu a conquista e afirmou que a criação do Samuvet está no plano de governo que norteia as ações da atual gestão. O prefeito agradeceu ainda as ONGs pela parceria no trabalho, lembrando que estas entidades fazem parte do trabalho que a Administração sozinha não tem como dar conta. "Com esse veículo e com equipamentos de primeiro mundo que tem dentro dele, vamos salvar vidas de animais que até hoje não encontravam esse suporte todo", disse.

A titular da SMMA, Sabrina Reis, disse que a secretaria é a segunda que mais recebe pedidos via Ouvidoria e que metade destas demandas está relacionada à causa animal, como pedidos de atendimento a animais doentes e castrações. "Para nós, é uma imensa alegria receber esse veículo, que vem qualificar ainda mais o nosso trabalho diário, que é muito árduo", afirmou.

O Samuvet, equipado com itens como maca, cilindro de oxigênio, balança, medidor de glicose e bomba de infusão, entre outros equipamentos, será usado para o transporte de animais que necessitam de atendimento veterinário. O veículo será responsável pelo transporte de cães e gatos comunitários ou de famílias com registro no CadÚnico que recebem atendimento do setor de Bem-Estar Animal.

O automóvel adaptado foi doado a Esteio através de compensação ambiental da empresa Inbetta, gerando uma economia de aproximadamente R$ 97 mil aos cofres públicos municipais, que precisaria comprar o veículo e equipá-lo.