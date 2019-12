Prefeitura convoca 150 profissionais da saúde aprovados em concurso

O prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo, assinou ontem a autorização do chamamento dos aprovados em concurso realizado em julho desse ano para área de atenção básica do município. São mais de 150 novos profissionais para trabalhar na cidade. Os destaques ficam para os técnicos em Enfermagem e enfermeiros, com quase 100 chamamentos. "Com esses novos profissionais, devemos atender a demanda existente na área de atenção básica realizada pela Secretaria de Saúde, melhorando e ampliando o atendimento para nossa comunidade", destacou o prefeito. Após a publicação do edital chamando os servidores, devem realizar os exames de admissão no setor de Biometria, e depois têm até 30 dias para encaminhar a documentação necessária ao setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Passo Fundo para estarem aptos a iniciar as atividades.