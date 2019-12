Parque a céu aberto exibirá obras de escultores renomados

O Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves, ganhará uma atração inédita em março de 2020: o Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra. Inspirado na cidade de Inhotim, em Minas Gerais, o projeto a céu aberto vem sendo idealizado há sete anos pelo empresário Tarcísio Michelon, por meio do Instituto Tarcísio Michelon (ITM). O lançamento oficial, que marca o início das obras estruturais do espaço, ocorre nesta quarta-feira. A iniciativa está sendo viabilizada através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O investimento previsto para esta primeira etapa é de R$ 1 milhão.

Inserido em um lote ao lado do Parque da Ovelha, o terreno de 3,8 hectares já abriga 43 esculturas de pedras basalto - considerada símbolo da região - e granito, algumas com dimensões de mais de três metros de altura. Os monumentos foram esculpidos por artistas nacionais e internacionais, de mais de 20 países, ao longo de quatro edições do Simpósio Internacional de Escultores de Bento Gonçalves. A cada nova edição do evento, o Parque Domadores de Pedra será ampliado para a inclusão de 10 novas criações.

O local possui, ainda, uma residência típica da colonização italiana, que será revitalizada e abrigará toda a infraestrutura de atendimento do complexo. "Reunimos 40 escultores de destaque mundial que vieram dar sua contribuição para a arte brasileira. O Parque de Esculturas será o espaço dedicado a perpetuar a arte na pedra em uma cidade construída em leito de basalto. Bento Gonçalves será referência internacional", reforça Michelon.

Combinando arte, cultura e natureza, o escritório Mov.In Arquitetos é quem assina o projeto e a concepção do Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, com colaboração do arquiteto Fernando Oltramari - responsável pela revitalização dos estabelecimentos do roteiro Caminhos de Pedra -, e curadoria de Mario Cladera, artista plástico e membro diretor da Associação dos Escultores do Rio Grande do Sul. O design teve a missão de fortalecer o valor histórico da região, preservando a topografia do terreno, naturalmente linear e inclinada. O resultado será um local com circulação suave, permitindo aos apreciadores atravessar facilmente a área principal.

Em 1.058 metros, que aumentará de forma progressiva com a inclusão de novas obras, o visitante fará o trajeto em meio a um verdadeiro jardim. O percurso criará uma experiência tridimensional através da composição de diferentes níveis. As linhas de circulação se cruzarão através de rampas e escadarias que direcionam às plataformas onde as esculturas estarão expostas, facilitando a mobilidade e locomoção na propriedade. A obra do Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra terá soluções sustentáveis na infraestrutura, nos materiais construtivos e na utilização de água e energia.

A proposta é que o caminho seja autoguiado, porém, haverá a opção de visitas orientadas, com paradas para apreciação das obras. Haverá, também, capacitações culturais, como cursos, oficinas, palestras, exposições itinerantes e workshops, além de atividades recreativas, como piqueniques. "Queremos que os jovens em vulnerabilidade social tenham oportunidades, que se sintam também parte do todo. Muitos dos alunos que passaram pelo ITM hoje estão estudando em universidades federais, bem estabelecidos em grandes empresas, projetando suas carreiras profissionais para o futuro. É isso que queremos", explica Angela Martins, diretora-executiva do instituto.