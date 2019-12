Município ultrapassa marca de 12 mil empresas criadas em três anos

Entre 2017 e outubro de 2019, o Escritório do Empreendedor de Canoas já superou diversos indicadores do acumulado em anos anteriores. Em três anos, foram realizados 129.581 atendimentos no local e houve 16.759 licenças fornecidas. A marca de 12.082 novas empresas cadastradas foi alcançada. Nos quatro anos anteriores ao período, foram 1600 empresas a menos.

Conforme o diretor do Escritório do Empreendedor, João dos Santos Meirelles, os resultados refletem a postura da prefeitura em alavancar o desenvolvimento. "Apesar do agravamento da realidade econômica e financeira nos últimos anos, os indicadores refletem as ações estratégicas adotadas pelo prefeito Busato e pelo secretário Airton Souza para tornar o município cada vez mais atrativo a novos investimentos", avaliou Meirelles.

Por sua vez, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Airton Souza, atribui o desempenho aos incentivos fiscais e ao diálogo. "Em Canoas, criamos oportunidades ao empreendedor que deseja investir em um município que está de portas abertas à geração de emprego e renda. Além disso, mantemos uma ótima relação com as diversas entidades empresariais que nos aproximam dos investidores que buscam benefícios e agilidade", afirmou.

O secretário apontou ainda os avanços nos serviços, como a reformulação do Escritório do Empreendedor, a ampliação dos atendimentos de maior procura e os computadores com acesso à internet disponíveis no Espaço Coworking Público. Além disso, a Lei da Liberdade Econômica reclassificou as atividades e riscos para desburocratizar o licenciamento de grande parte dos empreendimentos em Canoas. "A meta é chegar ao final de 2020 com resultados ainda mais expressivos na criação de novos CNPJs e empresas instaladas", concluiu o secretário.