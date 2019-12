Torneio mostra superação de atletas em cadeiras de rodas

Estrela sediou, no fim de semana, a Copa Faders de Basquete em Cadeira de Rodas. O torneio amistoso marcou a premiação do Circuito Gaúcho 2019 masculino da modalidade E deu a oportunidade de o público local e visitante ter um exemplo prático de como é possível praticar esportes mesmo com limitações e deficiências físicas. O evento, que contou com a participação de cinco equipes do Estado, também promoveu ato de solidariedade.

Os jogos iniciaram no sábado, com as pessoas que chegavam para assistir ao torneio comovidas pelos gritos de comemoração, esforço e outros sentimentos comuns ao esporte, convidadas a entrar no ginásio. Lá se admiravam com os exemplos de superação e adaptação. Aline Webers foi uma delas. "Nossa, é muito interessante. Vim comprar umas flores aqui no Centro e vi pela porta o movimento em quadra. Resolvi conferir. Pena que meu filho não está aqui comigo. Adora basquete. Iria adorar ver eles jogando. Vou voltar à tarde com ele", garantiu.

O vice-prefeito Valmor Griebeler foi outro que das arquibancadas ressaltou o esporte como ferramentas da inclusão e bem-estar social. "Precisamos apoiar estas e outras causas sociais e esportivas, e como sempre fazemos aqui em Estrela através da Smel, temos na multiplicidade do esporte um dos nossos eixos. Trata-se de um evento para demonstrarmos o quanto, com um pouco de vontade e apoio, dificuldades podem ser superadas e virarem sinônimos de alegria."

Depois das partidas, foi realizada a premiação do estadual, em solenidade que contou com a presença de autoridades municipais. Durante a solenidade os atletas e organizadores promoveram também a solidariedade. Presentes, doados pelos jogadores, presentearam crianças assistidas pela Pousada da Criança de Estrela, que acompanhavam os jogos. Para surpresa de todos, quem fez a entrega foi Papai Noel, que também apareceu de cadeiras de rodas, completando uma história infantil lida no ato e que também envolve pessoas com deficiência física.