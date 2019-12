Ação recolhe 620 eletroeletrônicos sem uso na cidade

Mais de 620 eletroeletrônicos foram recolhidos na Rua de Eventos, onde foi realizada a 33ª edição da campanha "Jogue Limpo com Arroio do Meio". Como nas edições anteriores, os destaques foram os celulares (107 arrecadados) e televisores (100). Além de eletroeletrônicos, foram descartadas 333 lâmpadas fluorescentes, 200 litros de óleo de cozinha, 330 quilos de vidros e garrafas, 350 quilos de papel/papelão/jornais/livros/plásticos e garrafas pet, 27 quilos de pilhas e baterias, 25 quilos de sucatas e dois quilos de medicamentos vencidos. "Em 33 edições já recolhemos mais de 22 mil eletroeletrônicos, graças à parceria, consciência e participação da comunidade", ressalta Rose Maria Grassi, coordenadora do Departamento do Meio Ambiente. "É uma quantidade considerável de material que deixou de ser descartado de forma incorreta no meio ambiente e foi destinada para reciclagem. A natureza e o futuro agradecem", salienta.