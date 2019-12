Município receberá escultura feita na Itália para novo parque temático

O Parque da Imigração Italiana está pronto para receber uma novidade do outro lado do oceano Atlântico: a escultura do padre scalabriano Antonio Serraglia, personagem de dois continentes. Obra do escultor italiano Beppino Lorenzet, a imagem do padre foi apresentada na comunidade italiana de Seren Dell Grappa, no Vêneto. A obra de arte será trazida ao Brasil em abril de 2020, quando o Parque da Imigração Italiana deverá estar concluído, durante o aniversário de Protásio Alves. O espaço será uma homenagem a todas as famílias que fizeram o município, cada qual retratada até nos números dos lotes que receberam do então governo brasileiro para que povoassem a serra gaúcha. O Parque da Imigração Italiana está sendo construído em uma área de 10.600 metros quadrados de área em frente à prefeitura e com investimento previsto de R$ 1,5 milhão.