Convênio com o Estado quer valorizar patrimônio histórico da cidade

O governo estadual e a prefeitura de Nova Prata assinaram um convênio para desenvolvimento de projeto denominado "Roteiro Cultural", na área da Educação Patrimonial. O convênio prevê um repasse no valor de R$ 75 mil por parte do Estado, com contrapartida de R$ 33 mil do município. O objetivo é desenvolver ao longo do ano de 2020 atividades envolvendo os alunos do município, com a finalidade de que reconheçam o valor do patrimônio histórico edificado do município. A proposta prevê a formatação de um roteiro cultural, composto por mais de uma dezena de edificações, as quais, a partir de pesquisa histórica e detalhamento arquitetônico, contarão parte da história da formação urbana e rural de Nova Prata. Haverá a devida sinalização dessas edificações e será confeccionado um livreto pedagógico para orientação dos professores e distribuição aos alunos e também a visitantes.