Prefeitura pagará abono anual aos servidores

A prefeitura de Sapiranga está fechando 2019 com as contas equilibradas e, por isso, pagará o abono-assiduidade, com teto de R$ 450,00 para quem compareceu continuamente a sua atividade laboral neste ano. A prefeita, Corinha Molling, esteve reunida com a diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais (Sismus), em seu gabinete e anunciou o valor do abono. Com a definição, o Executivo municipal encaminhará ao Legislativo projeto de lei que trata da concessão de Abono por Assiduidade em 2019.

O abono será o equivalente conforme a assiduidade e também o tempo de serviço para quem ingressou neste ano na Administração Municipal de Sapiranga. A prefeita autorizou o abono levando em conta ser importante o incentivo aos servidores pela prática da assiduidade, sempre em busca do melhor atendimento à comunidade. Se aprovado na Câmara, o abono será concedido no mês de dezembro a todos servidores públicos municipais, obedecendo-se tabela de valores na qual constam os critérios de número de dias não trabalhados (se houver) e tempo de contrato para quem ingressou em 2019.

Corinha Molling destaca o fato de o município estar fechando 2019 positivamente, cumprindo com as obrigações e valorizando o trabalho dos servidores que contribuíram para uma gestão equilibrada. "Atualmente, vários municípios enfrentam dificuldades para pagar em dia contas e salários, inclusive o Estado. Em Sapiranga trabalhamos com seriedade e afinco, e o resultado é uma gestão de recursos equilibrada e atenção à contenção de gastos, mas sem deixar de investir em melhorias na cidade", disse. A data para o pagamento será definida após a votação na Câmara, prevista para ocorrer nos próximos dias.