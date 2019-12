Prefeitura e Brigada Militar lançam operação integrada de segurança para o Natal

A prefeitura de Pelotas e a Brigada Militar (BM) lançaram as operações Tudo Azul, que envolvem a Guarda Municipal, os agentes de Trânsito e o Papai Noel da BM. Diferente de outros anos e seguindo as diretrizes do Pacto Pelotas pela Paz - que inclui a união das forças policiais em prol da segurança pública -, em 2019 as ações serão planejadas e executadas de forma integrada na cidade.

As operações, que vão até o dia 31 de dezembro, foram lançadas durante solenidade realizada no Largo Edmar Fetter e têm o objetivo de garantir a segurança da comunidade no período de fim de ano, sobretudo nas áreas comerciais das cidades. Nestas regiões, a circulação de pessoas aumenta nesta época.

Também ocorrerá a fiscalização do comércio irregular de produtos em pontos tradicionais de comércio. As equipes de segurança farão o policiamento a pé, de carro e moto. "O fim de ano é uma época muito importante para a população e a economia de Pelotas. As pessoas precisam se sentir seguras ao circular", disse o vice-prefeito Idemar Barz.