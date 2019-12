Com programação recheada, município abre festas de Natal

Com o intuito de reascender a magia do Natal e compartilhar alegrias, a prefeitura de Vale do Sol iniciou o Natal no Vale no domingo. Cerca de 800 pessoas prestigiaram a programação. A festividade contou com apresentações e shows. Ocorreu, também, o show "Natal Mágico". O espetáculo, que encantou a todos, trouxe a apresentação de uma história com músicas cantadas e tocadas ao vivo por duendes e ajudantes do Papai Noel, antecedendo a chegada do Bom Velhinho, que distribuiu balas e muitos abraços. Uma das atrações será o Trenó do Noel, que percorrerá as ruas centrais da cidade. Nos dias 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 o Trenó e a visitação estarão disponíveis à comunidade das 9h às 11h e das 13h30 às 15h. Escolas do município também podem agendar horário para que os alunos conheçam a atração, na Casa do Papai Noel.