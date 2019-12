Programa quer criar rede de pesquisa sobre a água

Nesta quarta-feira, a Universidade Feevale receberá uma comitiva de 16 pesquisadores do Programa Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento (Cyted). Trata-se de um programa multilateral de cooperação intergovernamental em ciência e tecnologia, com o objetivo de promover a pesquisa e o desenvolvimento da América Latina. A instituição realizará uma série de atividades com professores de Argentina, Chile, México, Peru, Portugal, Espanha e Brasil, a fim de reforçar a rede de pesquisas do Cyted.

As atividades da comitiva integram o projeto de pesquisa Processos de membranas como melhores técnicas disponíveis para reuso de água e de insumos - Aquamemtec, apoiado pelo Cyted. O projeto visa criar uma rede de cooperação no tema de reaproveitamento e tratamento de água, formada por grupos de pesquisa de nove universidades ibero-americanas dos país cujos representes visitarão o Estado nesta semana.

Além dos grupos das universidades, representantes de empresas participarão do encontro, para que a discussão seja conduzida a partir de demandas e pela busca de soluções viáveis econômica e tecnologicamente. O intuito será promover seminários relativos a pesquisas e ações nas áreas de reaproveitamento e tratamento da água, bem como a criação de escolas anuais, visando à formação de alunos de graduação e pós-graduação.

Será feita uma visita ao Polo Petroquímico de Triunfo, onde a Feevale possui uma unidade móvel do Laboratório Aquário - projeto que envolve um complexo de laboratórios de alta tecnologia destinado à pesquisa e desenvolvimento de materiais aplicados ao meio ambiente. O local, que tem sede em Novo Hamburgo, será visitado pelos profissionais para conhecerem a estrutura e os métodos utilizados.