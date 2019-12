Incubadora de empresas funcionará a partir de março

Com o objetivo de fomentar a inovação e novos negócios, a Prefeitura de Venâncio Aires e a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), em parceria com a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Venâncio Aires (Caciva), uniram-se e tiram do papel em 2020 a incubadora tecnológica que funcionará na cidade. A parceria visa estimular a criação de novos negócios baseados em tecnologias inovadoras na área acadêmica e científica.

O processo de seleção de empreendimentos inicia em março, quando abrem as inscrições das empresas interessadas em participar da pré-incubação. Inicialmente serão cinco vagas para empresas que se enquadram nas áreas de tecnologia ambiental, tecnologia da informação e da comunicação; sistemas e processos industriais. As empresas interessadas em se habilitar podem se inscrever diretamente no campus da Unisc de Venâncio no período de 2 de março a 27 de março do próximo ano.

Depois da análise das propostas e feita a seleção e aprovação, inicia-se a pré-incubação que será no campus da Unisc de Venâncio. Após o período de seis meses, será dado o próximo passo; começa, então, a instalação das startups nos dois pavilhões, de 1,2 mil metros quadrados, remanescentes da antiga Fundação Ambiental de Venâncio Aires (Favan), em Linha Ponte Queimada, às margens da RSC-287. A parceria prevê por parte do município, além do espaço físico, toda infraestrutura básica e apoio administrativo, enquanto a Unisc será responsável pela seleção dos projetos e assessoria técnica, com orientação aos jovens empresários visando inspirá-los, desenvolvê-los e conectá-los, de modo a alavancar os seus empreendimentos.