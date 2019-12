Restauro de casa do século XIX está perto de ser concluído

O restauro da casa de janela amarela, como é conhecida a edificação construída em estilo enxaimel no século XIX no Núcleo da Feitoria Nova, será concluída nas próximas semanas. A Casa Zimmermann, como vai ser chamada a casa após pesquisa histórica, está na fase da pintura. "Queremos realizar a entrega em pleno Kerb, durante o mês de janeiro e já disponibilizar para a Associação da Feira Colonial, que abrirá um empório para venda de produtos locais", informa o prefeito Martin Cesar Kalkmann. Parte do piso foi possível recuperar e outra parte foi necessário novo madeiramento, assim como a porta de entrada está sendo recuperada. O investimento para a construção foi estimado em R$ 89.496,00 e está sendo pago pelo município. A edificação estava sofrendo com diversas rachaduras e risco de queda, sendo interditada em 2017 com tapumes.