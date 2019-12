Com boa adesão da população, ecopontos completam um ano

Em 2019, mais de 24 mil pessoas foram até um dos quatro ecopontos de Pelotas realizar o descarte correto de resíduos recicláveis. Até o fim de novembro, os locais no Centro, na Balsa, no Fragata e no Laranjal receberam material suficiente para preencher 2.410 coletoras, informa a secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura (SSUI). Só no mês passado, 238 caçambas foram preenchidas e 3.144 cidadãos procuraram os pontos para realizar descartes de lixo.

Os principais materiais recebidos pelo setor de ecopontos foram galhações, somando 952 coletoras; móveis desmontados, totalizando 552 coletoras; restos de madeira, 301 coletoras; restos de obras, 244 coletoras; metais e eletrodomésticos, 226 coletoras; e vidro, 135 coletoras. Carros são o principal meio de transporte utilizado pela população para ir aos locais, somando mais de 20,6 mil viagens. Motocicletas, bicicletas, carrinhos de mão e a ida a pé estão em segundo lugar, totalizando 1,7 mil descartes. Depois vêm caminhonetes e reboques, 717 casos; charretes, com 713 registros; e caminhões, combis e vans, 353.

Os resíduos recicláveis são encaminhados a cooperativas credenciadas e também utilizados na requalificação das praças municipais. Os locais recebem, ainda, óleo de cozinha, dentro da campanha organizada pelo Sanep, lixo eletrônico, papel e papelão. Empresas parceiras fazem o recebimento de outros materiais, que não podem ser destinados aos Ecopontos, como pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, embalagens de cosméticos e medicamentos vencidos.

O número, apesar de ser considerado bom, ainda pode aumentar. A intenção é mobilizar uma parcela maior da população para realizar o descarte nos locais. Os quatro pontos ficam abertos de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Os ecopontos também abrem aos sábados, exceto o ecoponto Fragata.