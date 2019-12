Município consegue solucionar 100% dos crimes patrimoniais

Há um ano, Três Coroas inaugurou o maior e mais moderno sistema de videomonitoramento do Rio Grande do Sul. Composto por 115 câmeras de alta definição, distribuídas em 31 pontos, ele cobre pelo menos 10 bairros. Isso faz com que o município seja a cidade com maior parte do território coberto por câmeras de segurança em todo o Estado. O investimento, na época, foi de R$ 2 milhões, pagos com recursos próprios da prefeitura. Passados 12 meses, os resultados do novo sistema de vigilância eletrônica mostraram a sua eficácia e justificam o investimento, com possibilidade de ampliação nos próximos meses.

De acordo com o Setor de Investigações da Delegacia da Polícia Civil de Três Coroas, em um ano, foram esclarecidos todos os 75 crimes patrimoniais (furtos, roubos, abigeato, apropriação indevida, entre outros) com o auxílio das câmeras. Os dados também apontam a redução de 50% desse tipo de crime. Em 2018, ocorreram 150 casos dessa natureza. "Esse sistema precisa ser mantido e, se possível, ampliado, pois está sendo muito útil no combate à criminalidade. Todos os casos de roubo nas áreas cobertas pelas câmeras foram resolvidos. Elas também têm sido importantes na investigação de crimes ocorridos nas cidades vizinhas, inclusive em um caso de homicídio que aconteceu em Gramado", comentou o delegado substituto de Três Coroas, Vladimir Haag Medeiros.

Os reflexos da redução da criminalidade já podem ser sentidos no bolso dos motoristas que têm veículos emplacados no município. O seguro veicular em Três Coroas é um dos mais baratos do País, devido ao baixo nível de sinistralidade. Conforme o prefeito Orlando Teixeira, a redução da criminalidade também é um fator favorável para a atração de empresas. "Essa empresa vai ter que fazer seguro de sua frota e do restante do patrimônio, a família do investidor que se estabelecer na cidade vai se sentir mais segura e, consequentemente, irá pagar menos. São pequenos detalhes que fazem a diferença na hora da escolha", disse.

Outra iniciativa da prefeitura foi instalar placas nos principais acessos da cidade, alertando sobre o monitoramento eletrônico. Segundo a polícia, isso também inibe a prática ilícita, pois os criminosos sabem que estarão sendo vigiados, e a suas identificações serão imediatas. "O setor do turismo também se beneficia com a sensação de segurança gerado com o videomonitoramento. O turista quer circular à vontade e sem medo de ser assaltado. Ninguém tem vontade de passear em um lugar em que corre riscos. Esse é um diferencial de Três Coroas. As pessoas podem andar em qualquer lugar e a qualquer horário sem correr risco", enfatizou Orlando.

O comércio também é um setor que comemora os bons resultados obtidos com o novo sistema de videomonitoramento implantado na cidade. As câmeras, posicionadas em pontos estratégicos, ajudam os comerciantes locais na hora das vendas. "Estamos muito satisfeitos e somos uma das entidades que mais apoiou esse investimento. Antes da implantação do novo sistema, só havia quatro câmeras públicas em funcionamento. Inclusive incentivamos os nossos associados a investirem em câmeras de segurança", falou a presidente da Câmara de Dirigentes Lojista de Três Coroas, Gisele Sellau.