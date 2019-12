Aulas esportivas devem beneficiar 300 crianças

A secretaria de Esporte e Lazer de Gramado irá oferecer novas opções para prática esportiva para crianças e adolescentes gramadenses, dos 10 aos 15 anos, a partir de janeiro de 2020. Serão ofertadas para a comunidade aulas de futsal, handebol, voleibol e atletismo, no contraturno escolar.

Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Jacó Schaumloeffel, para o ano que vem, em parceria com o Conselho Municipal de Desporto e através de recursos do Fundo do Esporte, mais 300 crianças e adolescentes serão atendidas em Gramado. "É importante frisar que a prefeitura dá atenção especial aos projetos sociais esportivos trabalhando a formação do cidadão como principal objetivo. No ano de 2019, mais de 500 pessoas da comunidade, entre crianças e adultos, foram atendidas pelos projetos sociais que oferecemos", destaca.

As aulas ocorrerão nos ginásios de esportes de três escolas: Vicente Casagrande, Maximiliano Hahn e Pedro Zucolotto. Serão acolhidos alunos das escolas e dos bairros vizinhos de cada escola sede. Os meses de janeiro e fevereiro serão o período de inscrições e Projeto Férias - atendendo cerca de 200 crianças.

Na Várzea Grande, em janeiro e fevereiro, as aulas ocorrem na escola Mosés Bezzi, nas segundas e quartas-feiras, das 8h às 12h - a partir de março, às aulas passarão para a Escola Vicente Casagrande. Já na Escola Maximiliano Hahn, no Carniel, as aulas ocorrem todas as sextas-feiras. Na escola Pedro Zucolotto, do Bairro Três Pinheiros, a prática está programada para as segundas e quartas-feiras. "Com este projeto esperamos abranger o maior número possível de crianças e adolescentes. E que elas possam aproveitar esta oportunidade para estarem conectados ao esporte e o que ele traz de positivo para o crescimento pessoal e coletivo", explica o professor Paulo Fernando Ferreira, que comandará as atividades.