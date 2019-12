Feira de artesanato apresenta novidades para 2020

As novidades da Feira Feito em Gramado de 2020 foram apresentadas pelo secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Anderson Boeira e pelo diretor Sandro Markowski, durante uma reunião com artesãos e micro e pequenos empresários gramadenses. Tendo como tema "As mãos que fazem Gramado", a feira deve reunir centenas de expositores, no período de 17 de abril a 10 de maio, que irão expor seus produtos em um espaço de 5,5 mil metros quadrados de área comum, em um dos pavilhões do ExpoGramado. A edição do ano que vem contará com novos elementos, incluindo internet livre para o público e internet para realizar as vendas pelas máquinas de cartão. Também haverão novos espaços como a Sala do Empreendedor e a Sala de Negócios, que funcionarão dentro da feira para dar apoio aos expositores. "Estamos atrás de novos patrocinadores para contribuir e oferecer cada vez mais qualidade para os expositores da feira", ressaltou Boeira.