Prefeitura lança Instituto de Previdência Municipal

O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, lançou o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Esteio (Prev-Esteio) e deu posse para a diretoria do órgão. Na oportunidade, o prefeito assinou, ainda, um decreto que regulamenta a transição do fundo do Prev-Esteio, criado em 2011, para a nova autarquia. O instituto fará parte da administração indireta, com autonomia financeira, tendo como competências o gerenciamento e operacionalização do regime previdenciário e terá à frente o diretor-geral, Gerson Cutruneo, a diretora Previdenciária, Celsa Torres, e o diretor administrativo, Iuri Mariano.

Pascoal observou que a implementação do instituto é mais um compromisso estabelecido no programa de governo e que agora se concretiza. "Efetivamos a criação do Prev-Esteio, mas acima de tudo, essa é uma medida que visa a qualificação e a profissionalização de gestão dos ativos dos servidores do município, e que assegurarão, no futuro, a aposentadoria e demais benefícios previstos na legislação", disse, destacando o atual momento nacional referente a questões previdenciárias. "Temos a certeza que o instituto terá muito mais capacidade e foco com as mudanças que surgirão,do que a estrutura que tínhamos até então", afirmou.

Ao assumir o cargo de diretor-geral do Prev-Esteio, Cutruneo agradeceu a todos os que fizeram parte da criação do Prev-Esteio "Se hoje estamos conseguindo pensar numa evolução do nosso sistema previdenciário, dando autonomia, buscando novos investimentos e alternativas de mercado, foi porque houve um grupo que se preocupou com isso, iniciando essa constituição. Precisamos, a partir de agora, rever as nossas estruturas e forma de trabalho, regularizando questões e adotando providências legais", disse.