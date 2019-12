Dois municípios da região se interessam pela instalação de aterro sanitário

Os municípios de Venâncio Aires e Pantano Grande oficializaram o interesse em sediar o aterro sanitário proposto no plano estratégico regional de gestão dos resíduos sólidos. A confirmação ocorreu em assembleia realizada na sede do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale), em Santa Cruz do Sul.

Na oportunidade, técnicos da empresa Urbana Logística Ambiental do Brasil, de Porto Alegre, responsável pela elaboração do plano regional, apresentaram a versão final do documento a secretários e diretores de Meio Ambiente de 13 municípios integrantes do Cisvale. "Estamos realizando um trabalho no sentido de oferecer uma opção viável. Selecionamos 14 áreas em um estudo feito pela nossa equipe com a viabilidade ambiental e econômica de implementar o aterro sanitário", explicou o engenheiro-agrônomo e secretário de Meio Ambiente de Venâncio Aires, Clovis Schwertner Outras duas áreas foram mapeadas em Pantano Grande.

Além da apresentação das áreas, também foi exposto um diagnóstico completo das condições da região em implementar o plano, bem como diretrizes para o atendimento das metas estabelecidas para cada ação ambiental e o montante de investimentos necessários para implantação, com tempo estimado de 20 anos e revisão a cada quatro. "Apresentamos metas que os municípios terão de cumprir para que sejam feitos investimentos na questão de manejo de resíduos sólidos e também na educação ambiental. Acredito que esse projeto já foi aprovado pela comunidade por reduzir custo e promover ações corretas sobre cada tipo de resíduo", salientou o engenheiro civil da Urbana, Eduardo Vargas.

Conforme o Cisvale, o plano estratégico regional de gestão dos resíduos sólidos foi encaminhado aos municípios para análise das metas e diretrizes estabelecidas no documento. Depois do retorno deles, a equipe de fiscalização do consórcio fará uma avaliação e irá encaminhar à Urbana para conclusão e entrega final do plano, prevista para as próximas semanas.