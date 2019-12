Município será contemplado com PPP de saneamento

Venâncio Aires é uma das primeiras cidades do Rio Grande do Sul a dizer sim para a parceria público-privada (PPP) do esgotamento sanitário, idealizada pela Corsan. O presidente da companhia Roberto, Barbutti, esteve na cidade para debater o tema com o prefeito Giovane Wickert.

Os gestores apresentaram a iniciativa da Região Metropolitana e Serra, e convidaram Venâncio para assinar um protocolo de intenções para participar do grupo de municípios da Região dos Vales, juntamente com Santa Cruz do Sul e Lajeado - assim como já o fez também com Cachoeira do Sul - que integrarão as primeiras cidades com uma PPP para o esgotamento sanitário. Conforme o presidente, a definição por Venâncio se deu pelo número de projetos existentes por parte do município na cadeia da Corsan

Além de elencarem os benefícios da PPP, entre eles a execução mais rápida e os benefícios para a saúde da população, Barbutti destacou as melhorias que a parceria irá permitir aos municípios que já estão com as obras de esgotamento em avançado processo e com uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em funcionamento. O objetivo principal é uma parceria entre a Corsan, cidades e a empresa que irá tocar a PPP para incentivar as ligações de esgoto com a contrapartida de recursos aplicados em educação socioambiental, recuperação de áreas degradadas, resíduos sólidos, drenagem pluvial entre outras.

A meta da Corsan é que em março já tome forma algumas PPP's em funcionamento, e com o protocolo de intenções, o objetivo é dar prioridade aos municípios que assinarem o documento e se dispuserem a participar do novo modelo. Apesar da parceria, o contrato firmado entre a companhia e o município manterá a mesma tarifa a ser cobrada em cidades que não tenham o novo modelo.