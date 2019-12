Plano de Redução de Risco será revisado em 2020

Foi realizada, nesta semana, mais uma reunião da comissão do Plano Municipal de Redução de Risco de Caxias do Sul. O encontro serviu para promover discussões sobre a elaboração do documento. Caxias do Sul possui um plano, porém está desatualizado e já não acompanha as necessidades do município. Diante disso, existe a necessidade de um novo estudo, que é uma ferramenta essencial para a infraestrutura da cidade.

O novo Plano de Redução de Risco será estruturado a partir da elaboração da Carta Geotécnica, um documento que apresenta todas as informações geológicas do município, bem como as melhores opções técnicas para intervenções em determinadas áreas. Com esse conhecimento, será possível elaborar o plano, de modo a evitar problemas relacionados a deslizamentos ou enchentes, por exemplo. O estudo será feito por uma empresa terceirizada.

"Nos reunimos em uma subcomissão, porque a comissão é formada por mais pessoas, para definir os próximos passos de trabalho após a contratação da carta, uma vez que isso está na iminência de acontecer", revela a titular da secretaria municipal de Urbanismo, Mirangela Rossi. Os trabalhos de 2019 também incluíram visitas do professor Luiz Antônio Bressani, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é mestre em Engenharia Civil e já atuou em estudos geotécnicos de áreas de risco e, principalmente, no grupo de investigação das causas do acidente que ocorreu na barragem de Mariana, em Minas Gerais. Nas oportunidades que esteve em Caxias, ele deu orientações à comissão para elaboração do plano.