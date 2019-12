Caixa repassa R$ 2,3 milhões para obras no município

Representantes da Caixa Econômica Federal se reuniram com autoridades de Nova Petrópolis para a assinatura de contratos de repasses que somam R$ 2.339.750,00 ao município. O recurso será investido nas pavimentações das avenidas Germânia e Ninho das Águias, além da rua Dos Ackerman.

Um dos contratos firmados prevê o repasse de R$ 1.814.500,00, do Ministério do Turismo, para a quarta e última fase da pavimentação da avenida Ninho das Águias. A prefeitura de Nova Petrópolis entrará com a contrapartida de R$ 45.4 mil para a realização da obra, que prevê o asfaltamento de 1.910 metros. As duas primeiras fases da pavimentação do acesso ao atrativo Ninho das Águias estão concluídas, com 1,4 quilômetros asfaltados, dos 4,4 quilômetros totais. Atualmente, a terceira fase da obra está em processo de licitação.

Outra via que vai receber recursos para pavimentação é a rua Dos Ackermann, localizada no bairro Vale Verde. O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) fará o repasse de R$ 238.750,00 para a realização da obra, que contará com mais R$ 5.970 de contrapartida municipal. Com o recurso, serão pavimentados 170 metros da via, além da construção de calçadas. O MDR também vai liberar R$ 286.500,00 para obras de asfaltamento da avenida Germânia.

Para a liberação dos recursos, os projetos de pavimentação das vias, serão readequeados de acordo com as exigências do governo federal. Após esse processo, os projetos serão avaliados e, caso atendam as adequações exigidas, serão aprovados e os recursos liberados. As obras terão início após a conclusão do processo licitatório e da liberação da primeira parcela dos recursos.