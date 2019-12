IPTU 2020 terá descontos de até 15% no município

A prefeitura de Lajeado comunicou aos contribuintes as datas e os descontos previstos para o IPTU 2020. O valor venal dos imóveis será corrigido em 2,9%, tendo com base a inflação de outubro de 2018 a setembro de 2019. Mantém-se assim o mesmo critério utilizado no reajuste aplicado desde 2017, apenas corrigindo valores conforme a inflação dos últimos 12 meses. Isso significa que não há aumento real dos tributos. Para quem fizer o pagamento em cota única até o dia 28 de fevereiro, o desconto será de 15%. Até 27/03, o benefício será de 7,5%. Após o período, não haverá redução no valor, mas o tributo poderá ser pago em até oito vezes. Os carnês para pagamento em cota única serão enviados pelos Correios na segunda quinzena de janeiro. A previsão é que todos sejam entregues até o dia 15 de fevereiro. Também será disponibilizada a emissão das guias online pelo site da prefeitura.