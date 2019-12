Comitê deve ser criado para debater propostas da ONU

O papel dos municípios para implementação da Agenda 2030 foi o foco da discussão inicial no seminário internacional sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e da Nova Agenda Urbana. O evento, que ocorre na cidade até esta sexta-feira, trata das iniciativas que os entes municipais, estaduais e federais devem realizar para tornar o crescimento das cidades mais ordenado e, principalmente, ligado à preservação natural.

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, falou sobre a importância da política internacional e citou as experiências do município que integra redes internacionais, cujo objetivo é buscar o fortalecimento dos municípios que sofrem com a falta de políticas do governo federal do Brasil e em outros países da América Latina. "Isto tudo faz parte de uma política, ninguém participa de uma rede internacional sem trabalho. São Leopoldo tem políticas relacionadas com as pautas internacionais desde 2005", falou Vanazzi ao destacar a importância de sediar o seminário. O prefeito propôs a criação de um comitê estadual, reunindo as entidades e municípios para implementar as ações, construindo um grande debate no Estado.

Para Vanazzi, os objetivos traçados pela ONU são instrumento de relação de transversalidade das políticas públicas daquilo que são as pautas nacionais e internacionais que envolvem os municípios, as políticas sociais e as políticas públicas. "Este processo tem um olhar diferente para o mundo e para as políticas públicas onde o centro é a vida, a qualidade de vida, a inclusão social e a distribuição de renda no nosso país e na América Latina", frisou.