Área técnica da prefeitura avalia Plano de Saneamento

Uma audiência pública, no auditório do Ministério Público Estadual em Santo Ângelo, tratou do Plano de Saneamento Básico do município. O momento serviu para o Comitê Técnico que trabalha na revisão do Plano de Saneamento Básico do município apresentasse sugestões de alterações, adequações e as diretrizes para o período 2020-2025.

Visto a importância do assunto, a Câmara Municipal de Vereadores foi representada pelo presidente, Maurício Loureiro. "Sabemos que este é um projeto pioneiro no estado do Rio Grande do Sul, e nós estamos trabalhando para que o município possa proporcionar saneamento básico para a população", afirmou. A matéria foi apreciada e aprovada na Câmara, no dia 29 de outubro. "Pela importância desse momento e os benefícios que sua implantação trará para a comunidade, a aprovação foi unânime, todos os vereadores foram favoráveis. É preciso lembrar que se trata de uma questão de saúde pública, e a população merece qualidade de vida", lembrou o Chefe do Legislativo.

O projeto de inclui a instalação de esgotamento sanitário em Santo Ângelo em pontos mais isolados do município. Essa medida, além de normatizar as ações, autoriza o município doar equipamentos e materiais para o esgotamento sanitário de forma individual (fossa, filtro, tubulação, pedra brita e maroada, cimento e areia) para moradores que estejam em áreas assistidas por programas e projetos subsidiados pelo Fundo de Gestão Compartilhada em Saneamento, em locais não atendidos pela rede coletora pública de forma coletiva. Durante a audiência, o tema será debatido para se verificar qual a melhor forma de dar prosseguimento às instalações.