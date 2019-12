Coleção com 800 livros será distribuída em escolas públicas

Ainda que os dispositivos tecnológicos estejam fortemente presentes no cotidiano das crianças, a leitura de livros é protagonista no processo de alfabetização e desenvolvimento da criança. Foi por esse motivo que a Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo de Ernestina adquiriu duas novas coleções de livros de literatura infantil, totalizando 804 novos livros que passam a integrar o acervo das escolas municipais.

As novas obras já estão sendo saboreadas pelos estudantes das escolas Dr. Orlando Rojas, Osvaldo Cruz, João Alfredo Sachser e Educarte. A literatura infantil é muito importante para que a criança desenvolva o hábito de leitura desde a alfabetização, afirma a secretária de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, Ingrid Worst. Segundo a educadora, a recreação, a informação e a interação fazem parte do ato de ler, o que influencia de maneira positiva o desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança.

De acordo com a secretária, o hábito da leitura deve ser estimulado não só no espaço escolar. "A participação da família é de suma importância neste processo para que a criança crie o hábito de leitura desde pequena. Quando esse contato inicial com o mundo da leitura não acontece no seio familiar, fica para a escola a incumbência de iniciar esse trabalho. Por isso é imprescindível que a família também estimule a imaginação da criança pela leitura", afirma.

Para adquirir os livros, a secretaria investiu mais de R$ 15,9 mil. Ainda segundo a secretária e professora Ingrid, é preciso transformar o conceito de educação, em relação ao seu sentido pragmático, que também é importante, mas que precisa mostrar-se flexível. "Precisamos formar leitores críticos, cidadãos, e os livros são grandes aliados nesse desafio", conclui.