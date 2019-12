SÃO BORJA Notícia da edição impressa de 06/12/2019. Alterada em 09/12 às 03h00min Pesquisa com passageiros do transporte coletivo avalia qualidade do serviço

Em uma audiência pública na Câmara, alunas do curso de Relações Públicas da Unipampa apresentaram os dados referentes à pesquisa de satisfação com o transporte coletivo urbano. Foram aplicados 403 questionários, no período de 6 de outubro a 7 de novembro, o nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Dos entrevistados, 44,7% consideram bom o cumprimento dos horários do ônibus. A satisfação com o serviço aumentou em relação a 2018. Os usuários deram nota média de 6,21 para o serviço, enquanto no ano passado está nota ficou em 5,59.

Já em relação ao valor da passagem, o estudo mostrou que 45,7% consideram o valor praticado atualmente como ruim e 22,6% acham muito ruim. O perfil do usuário traçado mostrou que 13,6% dos usuários têm gratuidade no serviço, 26,6% pagam meia passagem, 34,5% utilizam o vale transporte e 22,8% pagam o valor integral todo dia.