Comércio estima alta de 12,5% nas vendas de Natal

A principal data indutora de vendas para o comércio promete não decepcionar o varejo em 2019. Dados da Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves (CDL-BG) revelam que a expectativa média dos associados à entidade é de vendas 12,5% maiores no período das festas de fim de ano em 2019, no comparativo com 2018. Fatores como a retomada econômica no país, acompanhada da confiança do consumidor se somam a fatores sazonais, com a proximidade das festas de fim de ano,segundo o presidente da CDL-BG, Marcos Carbone.

Parte desse otimismo também é resultado das ações propostas pela entidade para estimular os negócios. A entidade promove mais uma edição da tradicional campanha 'Bento Natal Premiado', que neste ano está distribuído meio milhão de cupons aos consumidores que compram nas lojas participantes em Bento Gonçalves para que concorram a 50 prêmios - um carro 0km, televisor, bicicleta, forno elétrico, multiprocessador e 45 vale-compras no valor de R$ 500. O sorteio dos contemplados será no dia 23 de dezembro, na Via Del Vino.

O reflexo positivo se dá em exemplos na prática, vindos dos comerciantes bento-gonçalvenses. Alguns comerciantes apostam nas vendas de final de ano para alavancar em até 60% as vendas - e fechar 2019 no azul. "Estamos trabalhando na intensa divulgação, especialmente via redes sociais e mensagens diretas para que a data confirme a premissa de ser a mais movimentada do ano para o comércio", comenta Gessi de Lima, proprietária da loja Astro Modas. A expectativa é conseguir um bom número nas vendas de Natal e se preparar para meses com menos fluxo, como janeiro e fevereiro.