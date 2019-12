Entidades e MPT firmam acordo para força-tarefa no setor arrozeiro em 2020

Foco do grupo é melhorar qualidade do trabalho prestado em lavouras /IVAN DE ANDRADE/PALÁCIO PIRATINI/CIDADES

A força-tarefa formada para diagnóstico, conscientização e regularização das condições de Saúde e Segurança no Trabalho na Indústria beneficiadora e engenhos de arroz na Região Sul do Estado continuará com suas operações em 2020. A decisão foi tomada na sede do Ministério Público do Trabalho (MPT) em Pelotas, durante reunião das entidades que integram o grupamento operacional. O encontro teve por finalidade avaliação do trabalho desenvolvido em 2019 e o planejamento das ações para o ano que vem.

A coordenadora do MPT em Pelotas, procuradora Rubia Vanessa Canabarro, afirma que foi unânime o entendimento de que o setor arrozeiro respondeu de forma muito positiva às intervenções da força-tarefa, promovendo sensíveis avanços nas condições de saúde e segurança dos trabalhadores. "Ao mesmo tempo, ficou evidenciada a importância de se dar continuidade a esse trabalho, notadamente porque, infelizmente, seguem ocorrendo acidentes, inclusive fatais, na indústria do arroz", afirma.

Nessa linha, e sem prejuízo das inspeções, que deverão prosseguir de acordo com a sistemática já adotada, ficou desde já definida a realização de audiência pública na primeira quinzena do mês de março de 2020. Serão apresentadas a legislação de saúde e segurança aplicáveis e oportunizado o esclarecimento de dúvidas por partes dos diversos órgãos que integram a força-tarefa.

Um dado que preocupa é que na região de Bagé ainda são registrados acidentes de trabalho e até mortes - em 2015, foram três óbitos após acidentes em engenhos. "Ainda temos um alto índice de adoecimento dos trabalhadores e vamos continuar parceiros dos órgãos estaduais", reforça o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Bagé e Região, Luiz Carlos Cabral. "Queremos que as indústrias e engenhos gerem empregos e produzam, mas que também garantam as condições de saúde e segurança para o trabalhador", complementa.

Além da força-tarefa nos engenhos de arroz, o trabalho nos frigoríficos também irá continuar em 2020. O grupo de trabalho esteve em Alegrete, fiscalizando e verificando condições de saúde e segurança no trabalho.