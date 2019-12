Evento de Natal já recolheu 1,5 tonelada de alimentos para doação

A programação do Um Sonho de Natal de Teutônia está oportunizando diversas atrações e espetáculos, mas é a comunidade teutoniense e regional que está dando um show à parte por meio de sua solidariedade. Até agora, já foi arrecada 1,5 tonelada de alimentos não perecíveis, que vai tornar o Natal de muitas famílias mais feliz. "Com a solidariedade da comunidade teutoniense e regional, famílias em vulnerabilidade do nosso município poderão comemorar o Natal de forma especial. Acredito que o evento atinge o seu objetivo, de oportunizar um sonho de Natal a todas as famílias", enaltece a secretária de Assistência Social e Habitação e primeira-dama, Jaqueline Musskopf. Quem quiser entrar na corrente de solidariedade, ainda terá dois momentos para fazer a sua doação. Os donativos poderão ser entregues no domingo, durante a programação natalina no Parque Poliesportivo, no bairro Canabarro, ou no dia 12, durante o 3º Natal Mágico - A Luz das Lanternas, no bairro Centro Administrativo.