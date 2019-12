IMBÉ Notícia da edição impressa de 06/12/2019. Alterada em 06/12 às 03h00min Prefeitura troca tubulações de água no Centro

A prefeitura de Imbé realiza a colocação de canos na avenida Tramandaí, no Centro. A secretaria municipal de Obras e Viação realiza o trabalho para garantir a drenagem das águas das chuvas. Ao todo serão instalados, aproximadamente, 40 metros de tubulação, em cada lado do canteiro central da avenida Porto Alegre. A obra corrige de forma técnica e adequada o curso das águas das chuvas. Após a colocação dos canos, uma lona é inserida sobre os tubos, garantindo a vedação e impedindo vazamentos, evitando, ainda, a entrada de terra junto aos canos. A previsão é de que as obras sejam concluídas nos próximos dias.