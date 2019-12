Orçamento de R$ 1,3 bilhão para 2020 é aprovado na Câmara

A Câmara de Novo Hamburgo aprovou por unanimidade, em primeira votação, a projeção de orçamento elaborada pela prefeitura para o próximo ano. A estimativa de receita é de R$ 1,3 bilhão, discriminando a aplicação dos recursos arrecadados em programas e atividades. Junto à matéria, também foram aprovadas 25 emendas parlamentares. Tanto o projeto quanto as alterações propostas pelos vereadores serão novamente analisados na segunda-feira. A receita estimada para o ano que vem é R$ 62 milhões inferior à arrecadação prevista para este ano. A maior fatia do orçamento está destinada à secretaria de Saúde (19,55%). O texto ainda frisa a possibilidade de o Executivo abrir, ao longo do exercício, créditos adicionais suplementares, por meio de decretos, ou especiais, mediante projetos de lei encaminhados à Câmara. O texto precisa ser sancionada até dia 15 de dezembro.