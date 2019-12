Acordo irá ampliar atividades do Conservatório de Música

O Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) vai sair do andar térreo do prédio histórico, localizado na esquina da Félix da Cunha com a Sete de Setembro, para que o Conservatório de Música, criado em 1918, possa ocupá-lo integralmente e, assim, ampliar suas atividades e os projetos de ensino, pesquisa e extensão do curso de Música da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). O anúncio foi feito pela prefeita Paula Mascarenhas e pelo reitor Pedro Curi Hallal.

Para operacionalizar a troca, no primeiro momento a UFPel, que tinha cessão temporária do espaço, irá declarar à Superintendência de Patrimônio da União (SPU) que não tem mais interesse em ocupar o prédio da antiga Justiça do Trabalho, o que viabilizará a cessão temporária do prédio à prefeitura de Pelotas, para instalação do Sanep. Na sequência, será formalizada a cessão do prédio para uso exclusivo do Conservatório de Música. Hallal disse que esse processo garante o funcionamento dos dois espaços pelos próximos anos, com tranquilidade, até que seja concluído o trâmite de doação definitiva.

"É uma alegria muito grande estar aqui, nesse dia que a gente esperou por tanto tempo. Depois de anos, em que todos estivemos lutando pela mesma causa, ainda que em lados diferentes da mesa, é um privilégio poder anunciar esse que, eu considero, é um presente para Pelotas", disse a prefeita. Ela recordou que, embora reconhecesse o mérito da demanda, o município só poderia retirar o Sanep do prédio se encontrasse outro local que fosse central e adequado às necessidades da autarquia - o que ocorreu após diversas reuniões realizadas ao longo de três anos, com o reitor da UFPel.

Enquanto o atendimento aos usuários do Sanep vai permanecer no mesmo local - no imóvel alugado pela prefeitura, ao lado do Conservatório, na Félix da Cunha -, todos os demais setores que funcionavam no andar térreo do prédio histórico serão transferidos para a antiga Justiça do Trabalho, na Lobo da Costa, 585, um prédio com cerca de mil metros quadrados.

"A troca será vantajosa para o Sanep também. O outro prédio tem mais espaço e vai viabilizar uma série de melhorias que queríamos fazer", adiantou o diretor-presidente do Sanep, Alexandre Garcia. A previsão é de que a mudança tenha início ainda no mês de dezembro e no começo de 2020 o Conservatório já esteja ocupando todas as instalações do prédio e em pleno funcionamento, assim como os setores que serão realocas já estejam na antiga Justiça do Trabalho.