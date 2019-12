Redução em casos de Aids tira cidade de lista nacional

Os sapucaienses tiveram uma boa notícia neste Dezembro Vermelho, mês de luta contra a Aids. O município reduziu a incidência de novos casos não figura mais entre as 100 cidades com mais de 100 mil habitantes, prioritários para os cuidados com o vírus. Essa mudança aconteceu graças à redução no número de novos casos de HIV/Aids, além da diminuição da mortalidade por Aids e redução das infecções pelo vírus em menores de cinco anos em Sapucaia do Sul. Os dados são do mais recente boletim epidemiológico emitido pelo Ministério da Saúde.

De acordo com a secretária municipal da Saúde, Roberta Bazzo, o resultado deve-se ao investimento no trabalho de prevenção e diagnóstico precoce desenvolvido na rede básica. "Sairmos da colocação que estávamos é uma vitória. E isto graças ao trabalho que desenvolvemos na nossa rede básica, tanto de diagnóstico precoce, quanto de atendimento e tratamento. Temos a testagem rápida em todas as nossas unidades e, também, estamos realizando o cuidado compartilhado com cinco unidades de saúde, onde o tratamento que é realizado no Ambulatório de Infectologia, pode ser feito, também, em um destes cinco locais, ofertando cuidados mais próximo da casa dos pacientes", ressaltou a secretária.

Além das boas notícias, uma série de atividades serão realizadas nas unidades de saúde para marcar o Dia Mundial de Luta contra a Aids, celebrado no dia 1º de dezembro. Nesta a sexta-feira, será realizado um seminário alusivo ao HIV, em que os profissionais de saúde do município terão uma atualização sobre o tema com orientações e discussões sobre comunicação e diagnóstico. A atividade ocorrerá das 8h30 às 11h e das 14h às 17h, na Praça do CEU. Já no sábado, dia 7, as unidades de saúde Cohab Blocos, Bela Vista e Carioca, estarão de portas abertas das 8h às 12h e das 13h às 17h, também com testagem rápida, encaminhamento de exames, coletas e demais atividades para a comunidade.