Governo federal libera R$ 200 mi para o aeroporto de Vila Oliva

O prefeito Daniel Guerra formalizou a liberao do repasse de R$ 200 milhes do governo federal para construo doAeroporto Regional da Serra Gacha, no distrito de Vila Oliva. A assinatura do Termo de Compromisso, documento que formaliza essa transferncia de valores, aconteceu ontem, em Braslia, com a presena do secretrio Nacional da Aviao Civil (SAC), Ronei Saggioro Glanzmann.

Com a assinatura do termo, os R$ 200 milhes ficam disponveis para a prefeitura de Caxias do Sul que poder encaminhar as obras de construo do aeroporto. A previso que o edital de licitao seja aberto ao longo de 2020. A ideia uma contratao nica para todas as atividades envolvidas, que contemplam projeto bsico, projeto executivo e execuo da obra.

O prefeito relembrou toda a dedicao deste governo em concretizar essa obra, que trar grandes avanos para Caxias do Sul e para toda Serra Gacha. "Esse o maior acordo de obra de infraestrutura assinado pela prefeitura na histria de Caxias do Sul e toda essa grandiosidade vai se refletir em inmeros avanos para o desenvolvimento da cidade e de outros 53 municpios da regio. Teremos incentivo ao turismo, melhorias de infraestrutura e logstica, estmulo para atrao de investimentos, gerao de renda e de cerca de 2,7 mil novos empregos diretos, indiretos e induzidos", afirmou Guerra.

Os trabalhos para viabilizar o novo aeroporto foram capitaneados pela secretaria municipal do Planejamento (Seplan). O titular da pasta, Fernando Mondadori, celebrou o acordo firmado. "Desde 2017, estivemos focados em agilizar e avanar com o projeto do aeroporto e, hoje, temos a certeza que esse projeto se tornar realidade. Caxias do Sul e regio tero um novo aeroporto do porte que a Serra precisa e merece, com capacidade para 1 milho de passageiros por ano. Ainda temos etapas para cumprir, mas a conquista desta verba de R$ 200 milhes o maior passo para a concretizao desse projeto", completou.

O secretrio Ronei Saggioro Glanzmann, destacou a importncia dessa parceria entre prefeitura e o rgo federal para concretizar o plano do novo aeroporto. " uma data histrica para todos, j que esse foi o maior investimento na aviao regional da histria da SAC. Esse um projeto audacioso e bastante maduro. Agora estamos trabalhando em parceria com a prefeitura", completou Ronei.

O novo terminal aerovirioter uma rea para embarque e desembarque de passageiros de 4,7 mil metros quadrados, com 500 vagas de estacionamento. O ptio ter 26 mil metros quadrados, permitindo aeronaves em oito posies. A pista ter 1.930 metros de extenso por 45 metros de largura. A capacidade de 1 milho de passageiros por ano, nmero cinco vezes maior que o atual Aeroporto Hugo Cantergiani comporta.