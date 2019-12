Projeto quer isentar de taxas familiares que aceitarem doar órgãos de falecido

Um projeto de lei, de autoria do vereador Joãozinho da Saúde, que isenta o pagamento das taxas de sepultamento e de utilização de capelas aos usuários que comprovem a doação de órgãos de parente ou familiar que falecer e for morador de Viamão, foi aprovado na Câmara Municipal de Viamão. Para usufruir desta isenção, o parente ou responsável que for tratar do funeral deverá apresentar comprovação de doação e da imediata comunicação do óbito à instituição médica habilitada a realizar o transplante, assim como a comprovação de residência. "Cerca de 60 mil brasileiros estão hoje na fila dos transplantes e muitos ainda conseguem levar uma vida relativamente normal, apesar da rotina de sofrimento físico, doses altíssimas de medicamentos e dependência de equipamentos. Portanto, esta lei tem o objetivo de incentivar a doação de órgãos", explica o vereador. Agora, a lei será levada para sanção ou não do prefeito, André Pacheco.