Bombeiros Voluntários passarão a receber verba do Consepro

O Legislativo de Parobé aprovou a ampliação do convênio com o Conselho Pró Segurança Pública (Consepro). A medida tem como objetivo a inclusão da Associação de Bombeiros Voluntários entre as entidades que já recebem os recursos do Executivo. A cota mensal de repasses financeiros ao Consepro já é utilizada para o custeio e manutenção também da Brigada Militar e Polícia Civil, com o propósito de auxiliar nas atividades de segurança no âmbito municipal. Na discussão, os parlamentares salientaram a necessidade de o município investir nos órgãos de segurança, que atuam com a escassez de recursos. "Este projeto será de grande valia para ajudar quem atua voluntariamente pela segurança da comunidade", salientou o vereador Alex Bora. O valor mensal da cota total de auxílio para manutenção e custeio será de R$ 5,2 mil por mês, divididos em R$ 1.4 mil para as quatro entidades.