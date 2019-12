Em obras desde 2017, restauro da Igreja Matriz São Pedro é concluído

Depois de três anos de obras, a Igreja Matriz São Pedro de Garibaldi teve 90% de sua originalidade restaurada e está novamente disponível ao grande público. O anúncio da finalização dos trabalhos foi feito nesta semana. As intervenções para o restauro do prédio, que foi inaugurado em 1924, tiveram início em fevereiro de 2017.

A ação inicial exigiu o estudo da verdadeira história da Igreja e suas nuances. Assim, foram descobertas as cores, texturas e desenhos originais e iniciou-se o trabalho de restauração. Primeiramente, foi restaurado o altar central e as abóbodas do altar, bem como suas paredes. Depois, foi recuperado o piso do altar que estava encoberto por um revestimento, em uma das reformas anteriores. Em seguida, o restauro deu-se na nave central, nos forros e preparação das colunas, seguindo-se para a nave lateral direita e nave lateral esquerda, bem como os altares menores.

A iluminação e a sonorização foram idealizadas neste momento. As colunas internas receberam pintura marmorizada. Por último, foram recuperados os pisos originais em ladrilhos hidráulicos. A iluminação foi renovada, dando uma legibilidade de intervenção sem danificar em nada a construção, e foram adquiridos novos lustres. As portas foram todas recuperadas e agora podem ser vistas em cor de madeira natural. Da mesma forma, houve a completa recuperação do telhado, repintado em sua cor original e consertado a fim de evitar infiltrações que possam danificar todo o trabalho. A iluminação está em fase final de implementação.

A arquiteta responsável pelo restauro, Iris Schmitt, apresentou aos convidados o detalhamento e as etapas pelas quais o restauro passou, citando inclusive o resgate do projeto arquitetônico, que finalmente foi detalhado. Este, servirá inclusive para preservação futura da história e da obra do prédio. Uma empresa de Salvador do Sul, especializada em restauro de patrimônios religiosos, foi a responsável pela obra. O investimento total está na casa de R$ 2,6 milhões, e foi assegurado por recursos da Paróquia e doações espontâneas.

O prefeito Antonio Cettolin em sua manifestação reconheceu que quando a vontade, determinação e coragem é possível realizar grandes projetos e sonhos. "Hoje com muito orgulho, conhecemos o restauro da nossa Igreja Matriz São Pedro. Parabéns aos envolvidos, em especial ao Frei Jadir e sua equipe, a arquiteta Iris pela prestação de contas, ousadia e segurança em fazer esse lindo projeto para nossa comunidade. Garibaldi tem a igreja mais bonita do Brasil" destacou Cettolin.