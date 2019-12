Oficina leva práticas da construção civil para mulheres

A oficina da ONG Mulher em Construção chega a Novo Hamburgo no início de dezembro fechando o ano com chave de ouro. A última ação de 2019 ocorre nesta quinta-feira, na rua Bartolomeu de Gusmão, 563, bairro Canudos. As interessadas devem se dirigir ao local do curso às 8h30 para inscrição e, logo em seguida, às 9h, participam das aulas. Faz parte do programa teoria e prática de reparos na casa, hidráulica, alvenaria, cerâmica e pintura. A turma aprende, por exemplo, como resolver problemas frequentes como torneiras que pingam, canos furados, ralos entupidos e buraco na parede. A classe também têm noções técnicas de assentamento de cerâmica e finalização do revestimento com rejunte. Das 13h30 às 14h30, tem roda de conversa com a coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres do município, Eliana Benkenstein e alunas sobre questões de saúde, violência e empregabilidade da mulher.