SANTA CLARA DO SUL Notícia da edição impressa de 05/12/2019. Alterada em 09/12 às 03h00min Com previsão de R$ 26 milhões, orçamento de 2020 é aprovado

O projeto que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2020 foi aprovado pelo Legislativo. De acordo com a proposta, o orçamento será de R$ 26 milhões para o ano que vem. A locação e distribuição de recursos obedecem ao que foi estabelecido e previsto nas metas do Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, já aprovadas pelos vereadores. Atendendo normas de finanças públicas, a receita foi orçada com base nas transferências constitucionais e na receita própria. O embasamento se deu perante os demonstrativos de previsão repassados pelos governos federal e estadual, além de estudos técnicos praticados pela equipe administrativa relacionados às possibilidades de arrecadação. Quanto à despesa, a administração municipal usou como parâmetro o corrente exercício financeiro e as projeções de novas metas, programas e atividades.