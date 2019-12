Audiência pública irá tratar de mudanças no Código Tributário Municipal

Na segunda-feira, a comunidade de Ivoti é aguardada para tratar da atualização da planta de valores e de alterações no Código Tributário. A audiência pública ocorrerá na Câmara de Vereadores, das 17h às 18h30. "Estamos atendendo à legislação", informa o prefeito Martin Cesar Kalkmann. Quanto ao Código Tributário, o prefeito pediu um aumento no número de parcelas para o contribuinte quitar qualquer dívida que tenha com o município. A atualização dos valores venais dos imóveis está prevista em lei, sancionada em 2014, que previa nova planta de valores para os imóveis a partir de 2018. Posteriormente, o texto foi alterado para começar a valer em 2019, mas o documento não foi adiante. "A atualização do mapeamento e cadastro imobiliário começou pelo levantamento aéreo e depois com uma equipe percorrendo os imóveis para confirmar ou ajustar as informações quanto à área construída", informa a secretária da Fazenda, Kelly Braun