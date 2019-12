Prefeitura concede desconto para regularizar imóveis

Proprietários que queiram regularizar a situação de imóveis cujas obras foram concluídas até 27 de outubro de 2017 têm até segunda-feira para aderir ao Programa Habite Legal e conseguir descontos que chegam a 50% nas multas. Com a adesão, o morador fica em dia com as regras previstas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Esteio e no Código de Obras do município.

Nos protocolos feitos de 10 a 22 de dezembro, a redução da multa cobrada será de 30%. Em todos os casos, o desconto será concedido para pagamentos da multa em cota única, dentro da data de vencimento estipulada no documento de arrecadação municipal. O Habite Legal abriu a possibilidade de regularização, por um período de dois anos a partir da entrada em vigor do texto, em dezembro de 2017, de obras que tenham sido concluídas até 27 de outubro de 2017, data da sanção do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Esteio, que estejam em conformidade com a legislação ambiental e com as leis e normas de prevenção de incêndio.

Os terrenos devem possuir matrícula no Registro de Imóveis em nome do proprietário ou do detentor do local. Além disso, o proprietário legal da área não pode ter débitos com o município de Esteio. As obras que estejam em condições de habitabilidade e possuam, no mínimo, paredes, telhado e contrapiso concluídos, instalações elétricas e hidráulicas em pleno funcionamento, esquadrias instaladas e acesso mínimo adequado do logradouro público até a construção podem ser regularizadas. As obras que foram construídas com divergências em relação às leis municipais serão regularizadas mediante pagamento de multa.