Hospital Centenário quer entrar em programa nacional para reduzir filas

Reduzir tempos de espera que geram desperdícios, tais como, espera para a realização de exames, para administração de medicação, para um atendimento médico, entre outros, é um desafio constante na vida de gestores hospitalares. Movida por este desafio, a administração do Hospital Centenário busca a inserção no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional (Proadi) do Sistema Único de Saúde (SUS), do Ministério da Saúde. Desenvolvido pelo hospital Sírio-Libanês, o Proadi tem objetivo de reduzir a superlotação em urgências e emergências de hospitais públicos e filantrópicos de todo o país.

Para isso, a direção do hospital recebeu a visita do especialista de processos do Sírio-Libanês, Juvenal Cândido da Silva Neto, para a primeira fase da seleção, que consiste na realização do Diagnóstico de Desempenho Operacional. "Nosso foco não é a redução do tempo na assistência ao paciente, mas sim das esperas envolvidas nesses processos", explica a presidenta Lilian Silva, responsável pela inscrição do Centenário no projeto, que tem 40 vagas e 60 hospitais inscritos.

Entre os projetos executados pelo Sírio no âmbito do programa, o Centenário busca ser contemplado no "lean" (enxuto, em inglês) nas Emergências e é exatamente o que a instituição busca: enxugar seus tempos de espera. "Se formos selecionados, em 2020 uma equipe do Sírio-Libanês entrará em nossa Emergência para desenvolver o Lean, o que qualificará os processos desta que é a porta de entrada do paciente no hospital", destaca Lilian. A lista das instituições selecionadas será divulgada pelo Ministério da Saúde ainda neste ano.