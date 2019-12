Estudantes criam plataforma para coleta de resíduos sólidos

Você descarta de forma correta e uma empresa de reciclagem interessada coleta e faz a separação. É assim que opera a plataforma da startup Connect Sust, criada por alunas do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A plataforma, lançada nesta semana, pode ser acessada pelo site da empresa (connectsust.com.br).

A ideia do projeto surgiu para Pauline Sagrilo e Emanuelly Nunes quando as estudantes participaram, em 2018, de um evento promovido pela Liga de Empreendedorismo da UFSM. O evento, que tem como objetivo impulsionar jovens a tirar suas ideias do papel, concedeu às meninas o terceiro lugar na competição. Mas foi apenas em julho deste ano que o plano passou para a prática, quando conseguiram a pré-incubação da startup na Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da universidade.

A plataforma lançada é apenas um teste e conta com algumas funcionalidades que irão testar a eficiência do produto, sua usabilidade, aceitação no mercado, entre outras formas de validar o novo negócio. Se obtiverem sucesso, as estudantes pretendem aperfeiçoar o site e criar um aplicativo.

De reunião em reunião, elas conquistaram até o momento oito empresas de Santa Maria, como restaurantes e hamburguerias, mas a finalidade é expandir ainda mais o negócio. Quem passar a utilizar o serviço será beneficiado com minicursos sobre separação de resíduos, selo de sustentabilidade, como forma de reconhecimento de empresa sustentável, e emissão de certificação da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Segundo Emanuelly e Pauline, o trabalho desenvolvido por elas se baseia na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que exige de setores públicos e privados transparência no gerenciamento de resíduos. A multa varia de R$ 5 mil a R$ 5 milhões, dependendo da empresa e do porte.