Impacto da Reforma da Previdência será avaliado

Os servidores municipais em breve sentirão os reflexos da Reforma da Previdência, realizada em âmbito federal. A assinatura da portaria que nomeia o grupo de trabalho para analisar a Emenda Constitucional e seus reflexos no município ocorreu ontem. O grupo tem a responsabilidade de analisar as medidas votadas pelo governo federal e os reflexos na vida dos funcionários públicos municipais. O primeiro movimento é reunir com os sindicatos e, posteriormente, com a mesa de negociação dos servidores para discutir o tema da reforma da previdência. "É uma portaria que assino com muito pesar e contragosto, pois sempre adotamos uma estratégia na cidade de não mexer nos direitos do trabalhador", disse Ary Vanazzi. A aprovação da reforma traz um efeito direto no bolso dos servidores. Uma das mudanças é o desconto da previdência dos servidores que passará de 11% para 14%.