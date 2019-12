Equipamento deve otimizar trabalho de catadores em usina

Teve incio nesta semana a instalao das esteiras de catao na Usina de Reciclagem de Resduos da Construo Civil, no Parque Industrial Jorge Lanner. O maquinrio complementa a logstica da Usina, trazendo maior qualidade ao material produzido, bem como otimizando o trabalho dos funcionrios envolvidos no processo. Desde agosto j foram beneficiados 6.492 metros cbicos de material de resduos da construo civil para uso em obras pblicas.

Aps receber a carga diria de diversos caminhes com descartes depositados nos ecopontos do municpio, o material separado em trs classes. Na classe A esto os reutilizveis na construo civil, como blocos, concreto, argamassa, terra e areia. A classe B constituda de reciclveis do tipo plstico, papelo, ferro, vidro e madeira. A classe C composta por materiais no reciclveis.

Aps a classificao, os materiais das classes A e B passam pela esteira de catao para separao. Destes, os classe A seguem para a britagem e peneiramento, que separa o contedo em quatro tamanhos diferentes. O material gerado reutilizado como matria prima na construo civil J os da classe C so direcionados a aterros especficos, devido no existir tecnologias ou aplicaes economicamente viveis que permitam a sua reciclagem e recuperao.

Quando estiver 100% pronta, ser a maior usina de reciclagem da construo civil do Brasil, operando com 130 funcionrios. O processamento ser de aproximadamente 15 mil m por ms.