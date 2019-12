SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ Notícia da edição impressa de 04/12/2019. Alterada em 04/12 às 03h00min Três escolas do interior recebem melhorias

Melhorar as condições de estrutura e atendimento das escolas da rede municipal de ensino tem sido uma das prioridades do município. Três escolas do interior de São Sebastião do Caí receberam, recentemente, investimentos. A primeira delas foi a Escola Coronel Paulino Teixeira, na localidade da Maçonaria, que recebeu uma cobertura de pavilhão em frente o prédio, aumentando a área utilizável para atividades de educação física e recreação, num investimento de R$ 15 mil. A Escola Municipal Olavo Bilac, da comunidade de Campestre Santa Teresinha, recebeu uma nova coberta, ao custo de R$ 9 mil. Já no Loteamento São José, foi entregue este ano a reforma completa da quadra de esportes coberta da Escola Municipal São José, que teve investimento de R$ 79,9 mil. "Todas as melhorias eram pedidos antigos das comunidades. A educação é uma das nossas prioridades e vamos seguir avançado nessa área", destaca o prefeito Clóvis Duarte.